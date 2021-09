"Basta de discursos, hace falta acción": El contundente llamado de López Obrador para atender la crisis migratoria en la frontera con EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó este miércoles al Gobierno de EE.UU. a dejar de lado las declaraciones políticas y suscribir de una vez un convenio para el desarrollo de Centroamérica, para atender de fondo las causas de la actual crisis migratoria.

"Desde la época del presidente Kennedy, EE.UU. no ha invertido lo suficiente para la región", acotó el mandatario en su habitual conferencia matutina, tras recordar que en la década de los 60, Washington se comprometió a ejecutar un plan de desarrollo por diez años, por un monto actual equivalente a 120.000 millones de dólares.

"¿Cuánto han invertido desde entonces a la fecha para el desarrollo de América Latina y el Caribe? Ni el 10 % de esa cantidad", cuestionó López Obrador, quien insiste en un abordaje integral de la cuestión migratoria, que vaya más allá de las "medidas coercitivas" contra las personas que intentan llegar a EE.UU.

"No ha llegado nada"

Las declaraciones del mandatario se dan en una semana que ha estado marcada por las escandalosas imágenes de la frontera entre México y EE.UU., debido a la represión que ejercen las autoridades estadounidenses contra la población haitiana que intentan llegar a territorio norteamericano.

Para López Obrador, la solución está en que EE.UU. invierta en programas de desarrollo para toda la región, especialmente la centroamericana. Por ello, su Gobierno ha diseñado un plan que pretende contar con el financiamiento de la Casa Blanca, sin embargo, este miércoles confirmó que "no ha llegado nada" de los recursos que había prometido Washington para impulsarlo.

"Primero había el compromiso de que iban a invertir 4.000 millones: 2.000 para Centroamérica y 2.000 para México. Imagínense si me hubiese quedado parado esperándolo, me hubiese cansado. No ha llegado nada, nada. Entonces ya, basta de discursos, hace falta la acción".

