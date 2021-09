México anuncia el rescate de 61.000 migrantes secuestrados por el crimen organizado en el último mes

El secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, informó este miércoles que en el último mes fueron rescatados 63.614 migrantes en el país, principalmente provenientes de Centroamérica y el Caribe.

El dato fue proporcionado por el general durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la presentación del informe mensual de seguridad, aunque no proporcionó más detalles sobre las operaciones de rescate.

Por otro lado, el funcionario detalló que fueron desplegados 28.395 elementos en las fronteras norte y sur del país para atender el fenómeno migratorio. De los uniformados desplegados, 13.613 son del Ejército, 904 de la Marina y 13.228 de la Guardia Nacional.

Sandoval detalló que actualmente el Ejército mexicano proporciona 114.564 raciones alimentarias a los migrantes con dos cocinas comunitarias, ubicadas en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) y Tijuana (estado de Baja California), ciudades que se encuentran en la frontera con EE.UU.

Por su parte, el presidente López Obrador urgió a EE.UU. a dejar de lado los discursos y actuar para resolver el problema migratorio.

"Primero había el compromiso de que iban a invertir 4.000 millones: 2.000 para Centroamérica y 2.000 para México. Imagínense si me hubiese quedado parado esperándolo, me hubiese cansado. No ha llegado nada, nada. Entonces ya, basta de discursos, hace falta la acción", dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

En las últimas semanas, López Obrador ha insistido en la necesidad de financiar programas de desarrollo en Centroamérica y otorgar visas de trabajo para ordenar el flujo migratorio, que ha desbordado a las autoridades tanto en México como en EE.UU.