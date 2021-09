'Fortnite' podría no volver a App Store en 5 años pese a las declaraciones anteriores de Apple y Epic Games acusa a la empresa de mentir

Apple no tiene la intención de restaurar la cuenta del desarrollador de videojuegos Epic Games en App Store hasta que no sea "firme e inapelable" la decisión judicial tomada el 10 de septiembre por un tribunal estadounidense en el litigio entre las dos compañías.

En un correo electrónico dirigido al fundador de Epic Games, Tim Sweeney, un representante de la compañía de Cupertino resaltó que la corte reconoció como válido el contrato entre las dos empresas, aseverando que en el pasado "Epic cometió un incumplimiento intencional de contrato y abuso de confianza".

Por su parte, la firma productora de videojuegos indica que podrían pasar hasta cinco años antes de que los juegos de Epic Games vuelvan a estar disponible en App Store y acusan a Apple de mentir.

"Apple mintió. Apple estuvo un año diciéndoles al mundo, a la corte y a la prensa que 'darían la bienvenida al regreso de Epic a App Store si [Epic] acepta jugar con las mismas reglas que todos los demás'. Epic estuvo de acuerdo y ahora Apple ha incumplido su palabra mediante otro abuso de su poder monopolístico sobre 1.000 millones de usuarios", escriben.

En cuanto a las posibles causas del cambio de opinión de la empresa de Cupertino, los desarrolladores creen que "el único cambio" que ha habido desde que se emitió la decisión judicial ha sido la apelación de Epic Games y una declaración pública de Sweeney al respeto, concretamente un tuit en el que el programador menciona "un mundo donde dos megacorporaciones de plataformas dictan el 'software' y el comercio mundial para todos" y donde afirma que "no cambiaría eso para que 'Fortnite' vuelva a iOS".

Disputa entre Epic Games y Apple

En agosto de 2020, Epic Games habilitó la posibilidad de realizar pagos directos dentro de 'Fortnite', un juego que dos años antes había encabezado la lista de los más populares de App Store.

La acción, que preveía que los sistemas de pago de App Store (Apple) y Play Store (Google) no recibieran ninguna comisión por la realización de transacciones, conllevó la eliminación del videojuego en estas plataformas por parte de ambas firmas. Semanas después, Apple canceló la cuenta de Epic Games. Por su parte, la desarrolladora emprendió acciones legales contra los dos gigantes tecnológicos, afirmando que constituyen monopolios.

El juicio en el caso de Apple empezó en mayo e incluyó el testimonio del director general de la compañía de Cupertino, Tim Cook.

En su dictamen, la jueza afirmó que Apple no es un monopolio y que "el éxito no es ilegal". No obstante, también determinó que las reglas de Apple de no permitir otros sistemas de pago son "anticompetitivas", y emitió una orden judicial que indica que la empresa ya no podrá prohibir a los desarrolladores proporcionar enlaces u otras comunicaciones que dirijan a los usuarios fuera de las compras dentro de la aplicación de Apple. La orden entrará en vigor el próximo diciembre.

Por otra parte, Epic Games también tendrá que compensar a Apple por incumplimiento de contrato, y el desarrollador de videojuegos deberá pagar a la empresa de la manzana el 30 % de los ingresos que recaudó de 'Fortnite' en iPhones y iPads a través de pagos directos.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!