Director de 'Sin tiempo para morir' afirma que James Bond era "básicamente" un violador en las primeras películas de la saga

El cineasta estadounidense Cary Fukunaga, director de 'Sin tiempo para morir', la última entrega de James Bond, opina que en las versiones del agente secreto protagonizadas por Sean Connery, el personaje actúa como un violador.

Y como ejemplo de ello citó, en una entrevista de este miércoles con el sitio The Hollywwod Reporter, la película 'Operación Trueno', de 1965, en la que el protagonista besa a una enfermera a pesar de que esta rechazara sus insinuaciones.

En otra escena del mismo filme, el agente 007 aprovecha conocer cierta información que, en caso de revelarse, podría dejar a la mujer sin empleo, para presionarla a mantener relaciones sexuales.

"Supongo que mi silencio podría tener un precio", sugiere el personaje encarnado por Connery. "No querrás decir que… oh, no", protesta la enfermera mientras retrocede, a lo que Bond exclama "oh, sí" y la empuja dentro de un sauna, donde la desviste.

"¿Fue en 'Operación Trueno' o en '007 contra Goldfinger' donde básicamente el personaje de Sean Connery viola a una mujer?", se preguntó Fukunaga.

Y añadió: "Ella está como diciendo 'no, no, no' y él está como diciendo 'sí, sí, sí'. Eso no funcionaría hoy día".

'Sin tiempo para morir', la 25.ª película de la saga y la última con Daniel Craig en el papel protagonista, será estrenada este 28 de septiembre en la sala de conciertos Royal Albert Hall de Londres.

