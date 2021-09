Investigadores detectan una variante de la malaria resistente a un fármaco clave para su curación en África

Científicos han descubierto en Uganda una forma de malaria resistente al principal fármaco utilizado en África contra esta enfermedad parasitaria. Los resultados del estudio fueron publicados este jueves en la revista científica The New England Journal of Medicine.

Al analizar durante tres años 240 muestras de sangre de pacientes tratados con artemesinina, los investigadores descubrieron que casi el 20% de las muestras tenían mutaciones genéticas que sugerían que el tratamiento era ineficaz. Las pruebas de laboratorio mostraron que a dichos pacientes les tomó mucho más tiempo deshacerse de los parásitos, recoge AP.

Anteriormente se detectaron formas de malaria resistentes a los medicamentos, por lo que los expertos permanecen atentos a cualquier nuevo caso, más aún si se produce en África, que representa más del 90% de los casos de malaria en el mundo.

Nicholas White, profesor de medicina tropical en la Universidad de Mahidol (Tailandia) describió como "inequívocas" las conclusiones del estudio. "Básicamente, dependemos de un medicamento para la malaria y ahora esto se ha visto obstaculizado", señaló. Al mismo tiempo, sugirió a los médicos que usaran tres diferentes medicamentos en combinación con la artemisinina para curar la enfermedad.

Desde el punto de vista del especialista, los funcionarios de salud pública deben actuar, reforzando la vigilancia y apoyando la investigación de nuevos medicamentos, entre otras medidas.