Logran observar nubes en la atmósfera de un exoplaneta a más de 525 millones de años luz

Un equipo de investigadores descubrió nubes en la atmósfera de un exoplaneta situado a más de 525 años luz y lograron evaluar su altitud, señala un informe presentado este miércoles en el congreso anual de la sociedad científica Europlanet Society.

El planeta en cuestión es el gigante gaseoso WASP-127b. Su masa es similar a la de Saturno, pero está orbitando tan cerca de su estrella que su año dura tan solo 4,2 días terrestres y las temperaturas alcanzan los 1.100 grados centígrados.

Como resultado, su diámetro 1,6 veces supera el de Júpiter, pese a que la masa es cinco veces menor. "Suponiendo una composición de hidrógeno-helio, su altura de escala atmosférica es de unos 2.100 km", indican los investigadores. Agregan que esto "potencialmente convierte a ese planeta en uno de los mejores entre los de su clase para estudiar las exoatmósferas mediante espectroscopia de transmisión".

El tamaño de WASP-127b ayudó a los astrónomos observar su atmósfera mientras pasaba en frente de la estrella. Las observaciones dieron varios resultados inesperados.

"Primero, como se encontró antes en este tipo de planeta, detectamos la presencia de sodio, pero a una altitud mucho más baja de lo que esperábamos. En segundo lugar, había fuertes señales de vapor de agua en el infrarrojo, pero ninguna en las longitudes de onda visibles. Esto supone que el vapor de agua en niveles más bajos está siendo filtrado por nubes que son opacas en longitudes de onda visibles pero transparentes en el infrarrojo", cita un comunicado de Europlanet Society a Romain Allart, de la Universidad de Monreal (Canadá).

Trayectoria inusual

Asimismo, el investigador indicó que varias cuestiones cruciales siguen pendientes de explicación. "Todavía no conocemos la composición de las nubes, excepto que no están compuestas por gotas de agua como en la Tierra. También estamos desconcertados sobre por qué el sodio se encuentra en un lugar inesperado de ese planeta", explica.

Sin embargo, los misterios de WASP-127b no se limitan a su atmósfera. El planeta orbita no solo en dirección opuesta a la estrella, sino que además no lo hace en el plano ecuatorial de la estrella. "Tal alineación es inesperada para un Saturno caliente en un sistema estelar viejo y podría ser causada por un compañero desconocido. Todas estas características únicas hacen de WASP-127b un planeta que será estudiado muy intensamente en el futuro", indica Allart.

