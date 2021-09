Arrestan en Brasil a la exfuncionaria boliviana que autorizó el trágico vuelo del Chapecoense

La Policía Federal (PF) de Brasil detuvo el jueves a Celia Castedo Monasterio, la exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) de Bolivia, quien fue la responsable de analizar y aprobar el plan de vuelo de la aeronave que se accidentó en Colombia en 2016, en el que murieron miembros del club de fútbol brasileño Chapecoense.

"La mujer boliviana era especialista en seguridad de vuelo y, en su momento, fraudulentamente incumplió los requisitos mínimos de procedimiento para la aprobación del plan de vuelo de la aeronave, ya que en el programa presentado la autonomía de vuelo no era la adecuada para el viaje", dice una nota de la PF, citada por Correio do Estado.

Castedo fue aprehendida en la ciudad brasileña de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, en la frontera con Bolivia, donde vivía desde diciembre de 2016, poco tiempo después del siniestro. Pidió refugio, alegando "persecución" en su país, por sus declaraciones sobre el accidente.

La decisión de su detención estuvo a cargo del ministro del Tribunal Supremo Federal (STF) Gilmar Mendes, quien en su resolución señaló que Castedo es "buscada por la Justicia boliviana para responder por la presunta práctica del delito de atentar contra la seguridad del espacio aéreo", reseñó G1.

De acuerdo con la PF, Castedo permanecerá encarcelada en Corumbá, a la espera de los trámites legales para ser entregada a las autoridades bolivianas.

El accidente

El accidente ocurrió el 28 de noviembre de 2016. La aeronave perteneciente a la aerolínea LaMia, que había partido del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se accidentó en la zona de Cerro Gordo, municipio de La Unión, Antioquia, Colombia.

En el siniestro perdieron la vida 71 personas, entre ellas miembros del club de fútbol Chapecoense, que viajaban para disputar la final de la Copa Sudamericana de fútbol contra el Atlético Medellín, el mayor logro deportivo en toda su historia.

Según la versión oficial de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia, brindada en abril de 2018, el siniestro de la aeronave, cuyo plan de vuelo fue autorizado por Castedo, se debió a falta de combustible y "deficiencias organizacionales" de la empresa boliviana LaMia.

"La empresa planeó sin escalas este vuelo chárter (transporte no regular de pasajeros) entre Santa Cruz (Bolivia) y Rionegro (Colombia), no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva ni el combustible mínimo de aterrizaje", dijo la institución entonces.