Revelan la causa de la muerte del actor Michael K. Williams, reconocido por interpretar a Omar Little en 'The Wire'

La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York dio a conocer este viernes la causa del fallecimiento del actor Michael K. Williams. El deceso ocurrió por una intoxicación con drogas el pasado 6 de septiembre y se catalogó como un accidente, informa AP.

El actor murió a los 54 años por una sobredosis de fentanilo mezclado con parafluorofentanilo, heroína y cocaína. La combinación de dichas sustancias le provocaron una intoxicación aguda. Su cuerpo fue hallado en su apartamento de Brooklyn, Nueva York.

Williams, era conocido por su personaje de Omar Little en la serie de televisión 'The Wire' ('Bajo escucha' en España y 'Los vigilantes' en México). Había sido nominado al premio Emmy 2021 como mejor actor de reparto en la serie de drama y horror 'Lovecraft Country'. Además, destacó por tu trabajo en 'Boardwalk Empire' ('El imperio de la mafia' en América Latina), donde encarnó a Albert 'Chalky' White. También tuvo éxito con la serie 'Hap and Leonard' ('Hap y Leonard'), en la que durante 3 temporadas compartía protagonismo con el actor británico James Purefoy y daba vida a Leonard Pine, un veterano afroamericano gay de la Guerra de Vietnam.

Antes de triunfar en la pantalla chica, se desempeñaba como bailarín y participó en videos musicales al lado de estrellas como George Michael y Madonna.

En varias ocasiones, Williams había hablado abiertamente de su lucha personal contra las drogas a lo largo de varios años y sus intentos por derrotar la adicción.