El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso declara que la situación en Afganistán es "consecuencia de la perniciosa política de EE.UU."

"No tuvieron en cuenta sus propias capacidades", aseveró a RT Serguéi Naryshkin, que agregó que la normalización de la situación en Afganistán es ahora "competencia de todas las potencias regionales".

La "retirada apresurada" de las tropas de EE.UU. de Afganistán y la "huida del Gobierno títere" de este país es "consecuencia de la perniciosa política de EE.UU. y de la línea de imponer su propio modelo de desarrollo social" en la región, declaró este domingo Serguéi Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso), en una entrevista con RT.

"No tuvieron en cuenta sus propias capacidades. No querían afrontar la verdad, por así decirlo. Y la verdad es que EE.UU. ya no puede cumplir con la función de fuerza hegemónica global asumida por el propio EE.UU.", señaló Naryshkin. Precisó que Washington actualmente "está tratando de mantener la influencia y el control sobre el área, fortaleciendo sus posiciones en los países de Asia Central".

De acuerdo con el alto cargo, tras huir de Afganistán Washington "dejó atrás una economía arruinada, el auge de grupos terroristas, crecientes contradicciones étnicas y nacionales, un aumento de las exportaciones de drogas y el contrabando de armas". En este sentido, el director del SVR subrayó que la normalización de la situación en Afganistán ahora es "competencia de todas las potencias regionales", incluidas Rusia, China, India, Pakistán, Irán y las naciones de Asia Central.

"La interacción de los servicios de Inteligencia [ahora] es de gran importancia", dijo Naryshkin, agregando que Moscú está llevando a cabo un "diálogo intensivo" con los servicios de Inteligencia de los países mencionados. Al mismo tiempo, según el alto cargo, los Estados occidentales también deberían participar en el diálogo afgano, ya que fueron sus acciones las que llevaron a la situación actual en Afganistán.

Con respecto al último informe de la Inteligencia estadounidense, que considera que el terrorismo supone para la nación norteamericana una amenaza inferior a la que representa Rusia, Naryshkin expresó que "la situación cambiante en el mundo, incluidos los recientes acontecimientos en Afganistán, le da a [Washington] una buena base para repensar su calificación de amenazas".

