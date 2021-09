Piñera anuncia el fin del estado de excepción en Chile el 30 de septiembre

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes que el próximo 30 de septiembre culminará el estado de excepción que regía en el país desde hace año y medio por la pandemia del coronavirus.

"Hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre. Es de vital importancia que todos tengamos conciencia que la pandemia del coronavirus no ha terminado", dijo el mandatario en un mensaje grabado a la nación.

La medida, que se anunció por primera vez en marzo de 2020, se había prorrogado en junio, septiembre y diciembre del año pasado y en marzo y junio de este año.

El mandatario chileno dijo que el estado de excepción fue "necesario" y permitió la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control de la pandemia del covid-19.

Con el fin de la medida, el Gobierno chileno reestructurará su Plan Paso a Paso, la estrategia gradual con la que ha enfrentado la pandemia; también se pone fin al toque de queda que rige mediante el estado de excepción en el país suramericano, entre las 00:00 y las 05:00 horas.

"No renovar el Estado de Excepción significa que no habrá toque de queda en ninguna región y no habrá cuarentenas comunales ni regionales. Retomar los espacios de la vida cotidiana nos obliga a ser más responsables que nunca", dijo, por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.