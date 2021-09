Un juez acepta que fabricantes de armas de EE.UU. respondan en conjunto a la demanda interpuesta por el gobierno mexicano

Una Corte federal estadounidense avaló que las once empresas fabricantes de armas que fueron demandadas por el gobierno mexicano por negligencia puedan presentar sus alegatos de defensa en conjunto.

El juez Dennis Saylor, de la Corte Federal del Distrito de Massachusetts, respondió de manera positiva a la solicitud planteada por los abogados de las compañías de fabricación y distribución de armamento y municiones, tras señalar que las acciones en conjunto son "la forma más eficiente" de resolver este asunto judicial, de acuerdo con información de Milenio.

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda civil contra estas compañías por promover prácticas comerciales, "negligentes e ilícitas", que facilitan el tráfico ilegal de armamento y alimentan la violencia en el país latinoamericano.

La fecha límite para responder a la demanda interpuesta por el gobierno mexicano es el próximo 22 de noviembre. Se espera que las compañías presenten sus defensas legales antes del plazo referido.

Tras la respuesta de las compañías armamentistas, el gobierno mexicano presentará su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del país latinoamericano.

"Las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022", detalló la Cancillería mexicana en un comunicado de prensa publicado el pasado 19 de septiembre.

"Prácticas negligentes"

Para el gobierno mexicano, los fabricantes estadounidenses incurren en "prácticas negligentes" en el diseño, publicidad y venta de armamento, que incluyen la falta de revisión de antecedentes de los compradores —quienes muchas a veces recurren a prestanombres—, así como la permisibilidad en la venta múltiple de armas.

Las once empresas señaladas en la demanda civil son: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms Inc.; Colt's Manufacturing Company LLC.; Glock, Inc.; Glock GES.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc.; y D/B/A Interstate Arms.