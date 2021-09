Kremlin: Rusia puede ofrecer más gas a Europa ante la escasez de sus propias reservas

Mientras Europa afronta una escasez de gas y el consecuente aumento de precios, el gigante gasístico ruso Gazprom "está preparado" para realizar más suministros a Europa y ya ha asumido responsabilidades ante nuevos clientes, declaró el domingo Dmitri Peskov, portavoz del presidente de Rusia Vladímir Putin, entrevistado durante un programa del canal Rossiya-1.

Según Peskov, Gazprom "cumple con todas sus obligaciones" y "nadie tiene ninguna queja" al respecto. "¿Está preparado Gazprom para firmar más contratos? A Gazprom esto le interesa", aseguró el funcionario. "Nuestros consumidores en Europa son nuestros socios principales, y Gazprom siempre demuestra su fiabilidad en cualesquiera circunstancias", agregó.

El portavoz del mandatario ruso argumentó que la actual situación en Europa, donde no consiguieron llenar los depósitos subterráneos a tiempo, se debe a la creación de "una enorme cantidad" de plantas de licuefacción de gas natural en las zonas costeras, con las que pretendían aumentar la competencia en el mercado del gas natural licuado (GNL) pensando que esto conllevaría la caída de los precios.

Sin embargo, como resultado de esta política surgieron dificultades que impidieron bombear las cantidades necesarias del gas en los depósitos, continuó Peskov, quien subrayó que "es imposible llenar los depósitos subterráneos en cuestión de varios días tan solo abriendo la válvula al máximo", porque "existe una velocidad tecnológica de bombeo".

"Según todos los cálculos, no podrán llenarlos ahora", concluyó el vocero del Kremlin, al criticar la política antimonopolio de los europeos que "a veces se salen del marco de lo razonable". "Dijeron que el que extrae el gas no lo puede transportar; el que lo transporta no lo puede vender. Deben ser tres personas jurídicas diferentes", resumió Peskov la legislación europea "en términos generales y de forma muy primitiva" que, en su opinión, ha contribuido a la existente escasez del hidrocarburo en la región.