Exfutbolista del Besiktas de Turquía está prófugo tras un presunto homicidio en medio de una disputa por un incidente de tránsito

El exfutbolista Sezer Öztürk, quien formó parte de los clubes turcos Besiktas y Fenerbahce, entre otros, se encuentra prófugo de la Justicia, que lo busca por su presunta participación en un homicidio cometido el 19 de septiembre tras una disputa por un incidente de tránsito.

Según medios locales que citaron las declaraciones de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, Öztürk estuvo involucrado en una discusión en la ciudad de Sile, ubicada al norte de Estambul (Turquía), y disparó contra un grupo personas, una de las cuales, Halil Ibrahim Genc, de 24 años, perdió la vida. Mientras, otras cuatro sufrieron heridas.

Desde ese momento, el exfutbolista es buscado por las autoridades policiales, que aún no han logrado hallarlo.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!Sezer Öztürk'ün işlediği cinayetten ilk görüntüler ortaya çıktı... pic.twitter.com/HyNn3oMNig — Sabah Spor (@sabahspor1) September 27, 2021

Por su parte, un hombre identificado como Abdullah M., supuesto conductor del vehículo en el que viajaba Öztürk, se entregó el 20 de septiembre y negó los cargos en su contra al afirmar que no estaba en el lugar al momento del incidente. "Conozco a Sezer Öztürk porque he sido su chofer durante siete años. Yo no estaba allí en ese momento", expresó.

Öztürk nació en Alemania en 1985 y comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Bayer Leverkusen de ese país. En 2006 pasó al Núremberg, antes de trasladarse a Turquía para jugar en el Manisaspor. Luego se incorporó al Eskisehirspor, mientras que en 2011 firmó para el Fenerbahce y en 2013, para el Besiktas.