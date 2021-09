La Cámara de Diputados de Chile aprueba la despenalización del aborto sin causales hasta la semana 14 de gestación

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación sin mayor causal que la voluntad de la mujer.

El resultado sorprendió por la diferencia de votos de apoyo y rechazo, ya que las cuatro horas del debate estuvieron marcadas por la incertidumbre sobre la posición que tomarían las y los legisladores.

Las dudas se debían a que la iniciativa había sido enviada a sesión plenaria con el voto mayoritario en contra obtenido en la Comisión de Mujeres y Equidad de Géneros, lo que había sembrado un clima de pesimismo en los colectivos feministas.

Sin embargo, a lo largo de las exposiciones quedó en claro el amplio respaldo parlamentario a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y que hoy en Chile todavía son criminalizadas en un Código Penal que sólo reconoce tres causales para abortar: violación, peligro de vida de la mujer e inviabilidad fetal.

Uno de los discursos más intensos fue el de la diputada Maité Orsini, quien explicó que se trataba de hablar de maternidad deseada o impuesta, de igualdad, de un Código Penal del siglo 19, de las leyes de la dictadura de Augusto Pinochet, de autonomía, cuerpos y proyectos de vida.

"Hablar de aborto todavía es hablar de un delito, eso es parte del horror que implica ser mujer y vivir en Chile, es hablar de privilegios, de seguridad y tranquilidad para algunas mujeres y dolor para otras. No se engañen: esta criminalización no sirve más que para estigmatizar y criminalizar. Hablar de aborto en Chile es hablar de hipocresía, quienes lo rechazan no son provida, son promuerte", acusó.

La lucha del movimiento de mujeres logró que el pasado 13 de enero la Comisión de Mujeres y Equidad de Géneros de la Cámara de Diputados de Chile comenzara a debatir el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación más allá de las tres causales.

La despenalización parcial fue aprobada en 2017, ya que hasta entonces la práctica estaba penalizada por completo, pero desde entonces el movimiento de mujeres del Chile ha denunciado que las causales son insuficientes porque las mujeres siguen siendo criminalizadas y estigmatizadas cuando quieren ejercer este derecho.

La meta era lograr que bastara la sola voluntad de las personas gestantes para que, sin otro tipo de justificación, puedan acceder al aborto sin ser penalizadas.

El análisis y debate de la iniciativa en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género fue accidentado, ya que en principio había acordado que tendría un dictamen el 21 de abril, pero cuando comenzaron las audiencias, que se llevan a cabo de forma virtual debido a la pandemia, varias diputadas advirtieron que el tiempo de cada reunión resultaba insuficiente para repreguntar a quienes exponían tanto a favor como en contra.

Así, finalmente se realizaron 11 sesiones en las que se han escuchado posiciones a favor y en contra en una treintena de exposiciones por parte de profesionales de la salud, representantes de la academia, del Poder Judicial, instituciones y organizaciones no gubernamentales.

El pasado 9 de agosto, la Comisión rechazó después de siete meses de discusión el proyecto de despenalización del aborto sin restricciones hasta la semana 14 de gestación con siete votos en contra y seis a favor.

Más información, en breve.