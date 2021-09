Una 'influencer' mexicana presume en TikTok de un viaje en un helicóptero oficial para el traslado de vacunas y estalla la polémica

La 'influencer' mexicana Elvia Martí se vio envuelta en una polémica después de que subiera un video a sus cuentas personales de TikTok e Instagram, que fueron grabados durante un viaje en un helicóptero de Protección Civil de Chiapas, que es empleado para el traslado de vacunas contra el covid-19 a comunidades apartadas.

La 'influencer', con 32.000 seguidores en TikTok y 43.000 en Instagram, es esposa de Iván Tornell, coordinador del Plan de Refuerzo de Vacunación contra el covid-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Chiapas.

Martí acompañó a su esposo a realizar el traslado de las vacunas. Durante el viaje, que incluyó un sobrevuelo al turístico Cañón del Sumidero, la joven grabó las imágenes que después compartió en sus redes sociales.

Viralizan video de influencer Elvia Martí, paseando en helicóptero oficial en Chiapas, al parecer de Protección Civil. “Y claro! Tonta sería si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos”, posteó en su Instagram, donde tiene 42.8 mil seguidores. pic.twitter.com/PVt1lbrzwK — Martiria Félix ❤️ (@martiriafelix) September 28, 2021

"Tonta sería si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos", escribió en su cuenta de Instagram. Y aunque las publicaciones ya fueron borradas, algunos usuarios las guardaron y compartieron.

Investigación y sanción

El Gobierno de Chiapas, a través de Protección Civil, condenó la acción de Martí y rechazó el "uso de aeronave oficial con fines recreativos".

"Emitimos un extrañamiento fuerte para el personal del IMSS que se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en su redes sociales personales", dijo el secretario de Protección Civil Chiapas, Luis Manuel García Moreno, citado en el comunicado.

El funcionario indicó que el operativo de traslado de vacunas vía aérea para personas de zonas lejanas o de difícil acceso terrestre, "no se debe ver afectado por el actuar irresponsable de algunos servidores públicos".

#ComunicadoPC || Condena @ChiapasGobierno uso de aeronave oficial con fines recreativos. A través de la Secretaría de Protección Civil, condenó el uso que hicieran funcionarios de @Tu_IMSS a imágenes captadas durante un traslado aéreo de fármacos.https://t.co/QUz46Ekn3lpic.twitter.com/WMts7RoHwY — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) September 28, 2021

Por ello, solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, que investigue y sancione a los servidores públicos "que hicieron uso y abuso de las imágenes en redes sociales".

En un mensaje en Twitter, el IMSS Chiapas informó que Martí "no es empleada del Instituto y ya no participará como voluntaria promotora de vacunación"; además, anunció que Tornell "ya no estará a cargo de la distribución de la vacuna y se procederá a una investigación laboral".

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ofreció un mensaje a la ciudadanía este martes: "Quiero ratificar el compromiso del Gobierno del estado, que las aeronaves, tanto los helicópteros como los aviones, están al servicio del pueblo, ese es el compromiso, con lealtad, a las chiapanecas y a los chiapanecos".

Ratificamos el compromiso del Gobierno del Estado, las aeronaves están al servicio del pueblo, esa es nuestra encomienda con lealtad a las y los chiapanecos. Dándole uso exclusivo para cuidar la salud, la protección civil y la seguridad del pueblo sin ninguna condición. pic.twitter.com/m2RaGJjReM — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) September 28, 2021

"Estos aparatos, que habían estado abandonados, el Gobierno del estado hizo un gran esfuerzo para recuperarlos y mantenerlos en buenas condiciones, pero solo los usamos para cuidar la salud, la protección civil y la seguridad del pueblo sin ninguna condición", añadió.