La justicia colombiana ratifica la condena contra los siete soldados que violaron a una niña indígena embera en 2020

La justicia colombiana ratificó este martes —en segunda instancia— la condena contra siete soldados del Ejécito de ese país que estuvieron involucrados en la violación múltiple de una niña indígena de 12 años de edad en el departamento de Risaralda, al centroccidente de Colombia.

La Fiscalía de Colombia detalló que el Tribunal Superior de Pereira había confirmado la condena contra los militares por el delito de "acceso carnal abusivo con menor".

La sentencia ordenó que seis de los soldados implicados sean privados de libertad durante 16 años, mientras que el séptimo soldado pagará 8 años de prisión por su complicidad en el abuso a la menor.

#HayJusticia | Tribunal Superior de Pereira confirmó la condena contra siete soldados regulares del Ejército Nacional por su responsabilidad en el acceso carnal a una niña indígena de 12 años. Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron el 21 de junio de 2020. pic.twitter.com/xcpVH9tw7d — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 28, 2021

Los siete soldados que recibieron condena fueron identificados como: Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fernando Mangareth (cómplice).

El tribunal determinó que en el caso no existe controversia sobre el delito imputado, como alegaba la defensa, que previamente había pedido allanar los cargos por una supuesta violación al debido proceso.

La Fiscalía resaltó que para esclarecer este hecho se realizaron "más de 160 acciones investigativas que permitieron establecer la participación de estos militares en la agresión sexual" contra la menor de la comunidad indígena embera, un hecho que fue perpetrado el 21 de junio de 2020 en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico.

Un delito confeso

A mediados del año pasado, los soldados pertenecientes al Batallón de Alta Montaña en Génova (Quindío) y que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo, con sede en Pereira, se declararon culpables del crimen.

Tras conocerse el hecho, la comunidad indígena a la que pertenece la niña se pronunció para solidarizarse con la pequeña y destacar que esa violación también constituía "una agresión para todo el pueblo Embera Katío".

El médico forense de Medicina Legal, Campo Elías Ochoa, quien atendió a la menor y le realizó exámenes, confirmó desde el año pasado que la niña había sido víctima de una violación múltiple.

La sobreviviente contó que la agresión sexual ocurrió después de las 6:00 de la tarde, cuando se dirigía a su casa. Ella acudió al llamado de un soldado, que inmediatamente comenzó a tocarla y fue quien dio pie a la violación múltiple.

"Llegaron otros, eran nueve, solo le vi la cara a tres porque estaba oscuro, uno me tapó la boca para que no gritara, me dijeron que era un secreto, que no dijera nada", dijo la niña en el testimonio.