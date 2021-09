Elon Musk considera imposible "destruir" las criptomonedas, aunque "es posible que los gobiernos desaceleren su avance"

Para el director general de SpaceX y Tesla, Elon Musk, no hay forma de "destruir" las criptomonedas, aunque sí "es posible que los gobiernos desaceleren su avance", según declaró este martes en la Code Conference, que se celebra esta semana en Beverly Hills (California, EE.UU.), informan medios locales.



Durante ese evento, Kara Swisher, columnista de The New York Times, le preguntó si el Gobierno de EE.UU. debería participar en la regulación del espacio criptográfico. "Yo diría 'no hagas nada'", respondió. "No es posible, creo, destruir las criptomonedas, pero sí es posible que los gobiernos desaceleren su avance", añadió.

Musk, que a menudo ha hecho público su apoyo a distintas monedas digitales vía Twitter, se mostró optimista sobre el papel de esos activos en la reducción potencial del "error y la latencia" en los sistemas monetarios heredados.

"No diría que soy un gran experto en criptomonedas", señaló el polifacético empresario. No obstante, detalló que en su opinión, si bien piensa que esos activos digitales tienen valor, no considera que sean "la segunda venida del Mesías".

"No les gusta eso"

Con respecto a las medidas anunciadas la semana pasada por el banco central de China, cada vez más estrictas contra las criptodivisas, Musk cree que podrían estar relacionadas con la escasez de electricidad en muchas partes del país asiático, donde, dijo, la demanda de energía está siendo mayor de lo esperado.

"La minería de criptomonedas podría estar jugando un papel en eso", continuó el empresario. "Supongo que las criptomonedas tienen como objetivo fundamental reducir el poder de un gobierno centralizado. No les gusta eso", concluyó.

A principios de este año, el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla comunicó que había adquirido bitcoines por valor de 1.500 millones de dólares. La semana pasada el valor de esa criptomoneda cayó un 10 %, situándose en 42.662 dólares la unidad.

