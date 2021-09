El director general de JPMorgan: "Si pides un préstamo para comprar bitcoin, eres un necio"

El director general de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, reiteró su menosprecio hacia el bitcóin y las criptomonedas en general, criticando a los que están listos incluso para endeudarse solo con tal de obtener la moneda digital.

"No soy un comprador de bitcoin. Creo que, si pides un préstamo para comprar bitcóin, eres un necio", aseveró Dimon en una entrevista con The Times of India, publicada el 22 de septiembre.

El financista enumeró sus razones para aferrarse a dicha opinión. En particular, se mostró seguro de que la moneda digital número uno acabará siendo reglamentada por los Gobiernos, dado que ellos "lo regulan casi todo".

"No sé si es un activo. No sé si se trata de intercambio de divisas. No sé si es una moneda. No sé si se trata de las leyes de valores, pero lo van a hacer [regularlo]. Y lo limitarán hasta cierto punto", vaticinó.

Dimon aclaró que esto no significa que el valor del bitcóin no se vaya a disparar 10 veces durante los siguientes cinco años. Sin embargo, el experto vinculó este eventual incremento no con el valor real, sino con la especulación, ya que este proceso "sucede en cualquier mercado alrededor del mundo, incluyendo países comunistas".

Mientras, el precio del bitcóin ronda unos 41.700 dólares, según el portal CoinDesk. Al mismo tiempo, el valor del ether, la criptodivisa gestionada por el sistema descentralizado Ethereum, es de 2.860 dólares, mientras que otras criptomonedas se cotizan a un precio mucho menor. Así, una unidad del Dogecoin cuesta ahora 0,19 dólares.