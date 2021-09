Exvocera de la Casa Blanca revela que sospechaban que Putin escogió a una intérprete bella en una cumbre para "distraer" a Trump y el Kremlin responde

En la Casa Blanca se sospechaba que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, trajo consigo a una intérprete bella especialmente para distraer al presidente de EE.UU. de ese entonces Donald Trump, durante la cumbre que tuvo lugar en Osaka (Japón) el 28 de junio de 2019, asegura la exsecretaria de prensa la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

En su libro 'I'll Take Your Questions Now' ('Responderé ahora a sus preguntas', en español), que promete desvelar aspectos del trabajo presidencial escondidos al público y que se presentará la próxima semana, la exvocera menciona que los representantes de la parte estadounidense discutieron entre sí el aspecto de la traductora rusa durante el encuentro de los dos mandatarios.

"Cuando comenzó la reunión, Fiona Hill [asesora de Trump] se inclinó y me preguntó si me había fijado en la traductora de Putin, que era una mujer morena muy atractiva con el pelo largo, una cara bonita y una figura maravillosa", escribe Grisham, citada por The New York Times.

"Me dijo que sospechaba que la mujer había sido seleccionada por Putin especialmente para distraer a nuestro presidente", sostiene la autora del libro.

Esta suposición ha sido desmentida por el portavoz del presidente Putin, Dmitri Peskov, quien rechazó que el jefe de Estado participe en la selección de los intérpretes para sus reuniones.

"A los traductores los proporciona el Ministerio de Exteriores por petición de la Administración Presidencial", aclaró el vocero a RIA Novosti.

"Enojada y amargada"

El libro que saldrá a la venta el 5 de octubre, ha sido criticado ya por Trump y por varios de sus exasesores.

"Stephanie no tenía lo que se necesitaba y esto era obvio desde el principio", declaró el martes el expresidente de EE.UU, tras afirmar que Grisham se volvió "muy enojada y amargada" después de su salida del Gobierno.

"Tenía grandes problemas y pensamos que debería resolver esos problemas por sí misma. Ahora, como todos los demás, un editor radical de izquierda le paga para que diga cosas malas y falsas", aseguró Trump.

La portavoz del exmandatario, Liz Harrington, comentó a The Washington Post que el libro es un "lamentable intento de sacar provecho de la fuerza del presidente y vender mentiras sobre la familia Trump", refiriéndose a Grisham como una "exempleada descontenta".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!