Un profesor gana una importante maratón de EE.UU. después de que dos atletas profesionales se desviaran siguiendo a un guía despistado

Un profesor de atletismo estadounidense ganó inesperadamente la Maratón de Quad Cities, celebrada el pasado domingo en la ciudad de Moline (Illinois, EE.UU.), luego de que un voluntario de esa competencia llevara a los dos atletas profesionales que lideraban la carrera por una ruta equivocada, informa la prensa local.

Tyler Pence, de 28 años y profesor de atletismo en la Universidad de Illinois, fue el primero en cruzar la línea de meta con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 6 segundos, convirtiéndose así en el primer estadounidense en ganar esa prueba desde 2001. La carrera de 42 kilómetros de distancia otorgó un premio de 3.000 dólares para el ganador y es clasificatoria para la Maratón de Boston.

La victoria de Pence se produjo después de que los kenianos Elijah Mwangangi Saolo y Luke Kibet se desviaran del trayecto poco antes de la recta final. Ellos iban detrás de un ciclista voluntario que los estaba guiando, hasta que se equivocó de camino y ambos deportistas tampoco se percataron.

"Era bastante obvio hacia dónde había que ir"

Pence, que se encontraba en tercer lugar y a unos 20 segundos por detrás de Saolo y Kibet, fue testigo de ese error y se apresuró al ver cómo se despejaba su camino hacia la meta. "Era bastante obvio hacia donde había que ir, así que no sé qué pasó", comentó el estadounidense, señalando que no advirtió a los kenianos porque ese no era su trabajo.

El director de la Maratón de Quad Cities, Joe Moreno, confirmó que el voluntario había tomado el camino equivocado, pero dijo que la ruta estaba debidamente señalizada y que todos los atletas profesionales, incluyendo los dos africanos, habían asistido antes de la carrera a una sesión de familiarización con el trayecto. No obstante, Moreno indicó que los organizadores del certamen buscarán la forma de compensar a Saolo y Kibet.

