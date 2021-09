Bloomberg: Europa pide a Rusia aumentar los suministros de carbón para aliviar la crisis energética

Europa ha solicitado a Rusia aumentar los suministros de carbón para aliviar la crisis energética, reporta Bloomberg citando fuentes anónimas de las compañías rusas relacionadas.

Los productores de electricidad europeos se ven obligados a pedir el incremento ante la proximidad del invierno y los precios récord del gas, confirmaron las fuentes. Asimismo, un experto que no quiso ser identificado aseguró que las empresas de servicios públicos están desesperadas por conseguir más carbón.

No obstante, según los productores de este recurso, los europeos podrían verse en apuros, ya que el incremento de las exportaciones de parte de Rusia no sería significativo. Natasha Tyrina, analista principal de investigación de Wood Mackenzie Ltd. en Houston (EE.UU.), también recalcó que "Rusia por sí sola no será capaz de proporcionar en un plazo tan corto" un volumen de carbón tan grande. "Esto requerirá suministros de otros países, como Estados Unidos, pero la situación allí es la misma que en otros lugares", resumió la experta.

Por su parte, Kirill Chuyko, jefe de investigación de BCS Global Markets, indicó que Moscú "lleva años reduciendo las exportaciones de carbón a Europa, ya que la Unión Europea cierra las centrales térmicas de carbón". Ahora, será difícil empezar a aumentar los suministros a la región debido "a los contratos actuales con los clientes asiáticos", agregó el especialista.

Asimismo, Europa cuenta con estrictas normas medioambientales para la combustión del carbón, lo que complica y retrasa considerablemente el proceso de preparación de las entregas, añadieron las empresas rusas.

Anteriormente, la Unión Europea estableció una estrategia a largo plazo para convertirse hasta 2050 en una economía con cero emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica, entre otras cosas, la descarbonización total del suministro energético en los países del bloque.

En la actualidad, la región afronta una escasez de gas y el consecuente aumento de precios. Este jueves, el precio del gas natural ha marcado un nuevo récord en medio de su tendencia alcista, al superar los 1.100 dólares por 1.000 metros cúbicos, según datos de la bolsa londinense ICE.