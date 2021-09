Empleados de una consultora australiana se burlan de China durante un evento y reciben una dura respuesta en las redes

Un evento virtual realizado por la consultora australiana Price Waterhouse Coopers (PwC) generó la respuesta de internautas chinos, luego de que se revelara que en un acto dos empleados se burlaron del país asiático. Las autoridades de la compañía anunciaron el inicio de una investigación sobre el comportamiento racista de los trabajadores involucrados.

Durante el encuentro realizado el jueves 23 de septiembre, dos ejecutivos de recursos humanos se refirieron a China durante una actuación, en la que uno se vistió como "un murciélago de Wuhan", mientras que otro se burló del acento de ese país.

Críticas en las redes

Cuando trascendió lo sucedido, algunos internautas de la nación asiática manifestaron su malestar por las imitaciones, a las que definieron como "claramente intencionales", por lo que aseguraron que representan un acto de "racismo contra China y el pueblo chino".

"Es decepcionante ver al personal de esta gran compañía global haciendo cosas tan baratas. Es triste para la empresa tener empleados tan ignorantes y racistas", manifestó un internauta.

Otros instaron a PwC a tomar en serio lo sucedido y emprender medidas. "La firma tiene que dar una respuesta adecuada al incidente" y no quedarse solamente con las preocupaciones del director ejecutivo, Tom Seymour, sobre una posible pérdida del "mercado chino", evaluó otra persona.

"Irreflexivos y dañinos"

Seymour criticó el comportamiento de los empleados y anunció el inicio de una investigación interna, a la vez que aseguró que su conducta "no refleja los valores y la cultura de la firma", y definió la actitud como "racista y ofensiva". "Varias personas compartieron su decepción, frustración y enojo por este evento", aseguró a The Australian Financial Review.

"Aunque no sean intencionales, fueron irreflexivos y dañinos", continuó el ejecutivo, quien agregó que está "extremadamente decepcionado" por el incidente. "Aspiramos a ser una organización inclusiva y solidaria. Tenemos que trabajar más duro para cumplir con este objetivo", concluyó.