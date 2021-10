"No está muerto, pero no puede comunicarse": el vicepresidente de Ferrari habla sobre el estado de Michael Schumacher

El vicepresidente de Ferrari, Piero Ferrari, ha hablado sobre el estado de salud del expiloto alemán Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1, durante unas declaraciones ofrecidas este jueves tras recibir el 'Premio Mecenate Dello Sport 2021', informa el diario Marca.



"Me gusta recordar los momentos con Michael fuera de la pista, cuando era un invitado en nuestra casa y bebimos tranquilamente una copa de vino juntos", declaró el ingeniero y empresario italiano. "Una persona sencilla en el sentido más positivo, clara, precisa, muy lineal", añadió.

"No me gusta que se hable de Schumacher hoy como si nos hubiera dejado", continuó el vicepresidente de Ferrari. "No está muerto, pero no puede comunicarse", lamentó el recién galardonado por su promoción del deporte en Italia.

Por otro lado, Ferrari se ha referido a la actual situación de la escudería italiana. En su opinión, los pilotos español Carlos Sainz y el monegasco Cheles Leclerc forman "un gran equipo", asegurando que este último está "bendecido con un talento increíble en todos los aspectos".

También se ha acordado de Mick Schumacher, el hijo del 'Káiser', que es parte de la escuela de jóvenes pilotos del 'cavallino rampante': "Se abre camino. Espero que reciba un vehículo en 2022 con el que pueda mostrar sus cualidades".

Schumacher, siete veces campeón de Fórmula 1, sufrió un accidente que le provocó graves lesiones en la cabeza mientras esquiaba en el 2013 en los Alpes franceses. Desde entonces, jamás ha vuelto a ser visto en público, mientras sigue recuperándose lentamente bajo el cuidado de su familia.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!