"Cometimos un terrible error": El Gobierno de Papúa Nueva Guinea lamenta haber comprado una flota de 40 autos Maserati

El Gobierno de Papúa Nueva Guinea ha admitido que la controversial compra de una flota de 40 autos Maserati para la cumbre de líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) de 2018 fue un "terrible error", según informó el medio local Post Courier.

"Si hubiéramos sido previsores, no habríamos comprado los Maserati. Cometimos un terrible error. Si no hay concesionarios de Maseratis en Papúa Nueva Guinea, no hay razón para comprar Maseratis", declaró el ministro de Finanzas, John Pundari. Además, el alto funcionario anunció que los vehículos de lujo serán puestos a la venta a un "precio de descuento" de casi 114.000 dólares.

La decisión se produce a pesar de que el Gobierno ha luchado durante los últimos tres años para deshacerse de estos coches, que, el entonces ministro de la APEC, Justin Tkatchenko, prometió al país que se "venderían como pan caliente".

El Gobierno presidido por el ex primer ministro Peter O'Neill compró los autos por más de 142.000 dólares cada uno, gastando sobre los 5,6 millones en total, medida que provocó indignación generalizada tanto en el país como entre varios líderes que asistían a la cumbre.

Los vehículos de lujo fueron adquiridos a través de un concesionario de Sri Lanka y transportados en un jumbo chárter a Papúa Nueva Guinea con el fin de movilizar a los líderes mundiales que asistieran a la cumbre, sin embargo, debido a la controversia que los rodeaba, algunos líderes se negaron a transportarse en ellos.

Asimismo, el Gobierno también ha ofrecido algunos de estos coches a la misión diplomática de la isla, pero son reacios a aceptarlos por su elevado coste de mantenimiento.