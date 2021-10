"Ecuador ha visto socavada su soberanía bajo el Gobierno de Guillermo Lasso": Habla Andrés Arauz, excandidato presidencial

Luego de CIADI, Perenco enjuició al Ecuador en Corte Federal de EEUUCorte dice: si Ecuador no paga (aún no paga), q Perenco meta un nuevo juicio o pida intervención de la justicia ecuatorianaEcuador aún no debe pagar. De acuerdo q debe pasar por las 2 instancias adicionales pic.twitter.com/tOQrmliIZz