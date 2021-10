VIDEO: El momento en que tres personas provocan un incendio en Baby’O, la mítica discoteca de Acapulco

Un incendio arrasó la noche del miércoles la mítica y famosa discoteca Baby’O, en Acapulco, México, y que llevaba más de año y medio cerrada al público por la pandemia. Eduardo Cesarman, socio fundador del local, denunció en varios medios de comunicación que fue un incendio provocado por un grupo de hombres armados.

"Fue un incendio provocado. No fue un cortocircuito. Llegaron tres personas. Amarraron al policía. Llevaban unos bidones con algún tipo de líquido, que pudo haber sido gasolina o 'thinner', y prendieron el lugar. Hay videos y pruebas", comentó a Radio Fórmula.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los hombres prenden fuego al recinto.

#DeNuestroInboxTras golpear al guardia de seguridad, tres personas ingresaron a la discoteca BABY'O, rocían gasolina en el interior y prender fuego al inmueble, en #Acapulco, #Guerrero. pic.twitter.com/aoB3K42d1Y — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 1, 2021

Cesarman aseguró que "claramente, lo fueron a quemar". "Nosotros no teníamos bronca, el lugar estaba listo para abrirse, lo llevamos manteniéndolo un año y medio y estaba en perfecto estado, no debe dinero y no teníamos prisa ni siquiera en abrir", comentó.

Baby’O tenía 45 años de historia y era unos de los lugares predilectos de los famosos, como el cantante Luis Miguel, y llegó a convertirse en referente de la vida nocturna de Acapulco.

Las autoridades investigan las causas del incendio.