¿El resultado de las políticas del pasado?: Un estudio sugiere que la población de China podría reducirse a la mitad en 45 años

Aunque el último censo en China constató el crecimiento de la población, la cantidad de personas que viven en el gigante asiático podría reducirse a la mitad en los próximos 45 años. Así los sostienen los autores de un estudio de la Universidad de Xi'an Jiaotong publicado este septiembre en la revista Journal of Xian University of Finance and Economics, citado por the South China Morning Post.

Las estimaciones se basaron en la tasa de fecundidad de 1,3, índice documentado durante el censo mencionado que es muy inferior al nivel de reemplazo de 2,1, necesario para mantener una población estable.

"Si la tasa de fertilidad baja a 1, en 29 años la población de nuestro país se reducirá a la mitad", vaticinaron los especialistas sobre una proyección aún peor.

Los científicos apuntaron a que las causas de la tendencia se deben a factores económicos, al igual que destacan la escasez de ayudas públicas para respaldar la maternidad y el cuidado.

Por otra parte, la indagación reveló que el número de individuos mayores de 60 años superó por primera vez en la historia la cantidad de los niños (un 18 % frente a un 17 % respectivamente). A este respecto, los especialistas pronosticaron que sería muy probable el escenario de un rápido descenso demográfico debido a la disminución de mujeres en edad fértil.

Las estadísticas no mienten

Las conclusiones de la investigación comprueban lo que se evidenció en el censo demográfico publicado por la Oficina de Estadísticas de China en mayo: la población creció en 2020 y alcanzó los 1.412 millones, pero las mujeres chinas dieron a luz solo 12 millones bebés el año pasado, lo que marcó una bajada anual del 18 % frente a los datos de 2019.

Estos resultados son en gran medida resultado de la llamada 'política de un hijo por pareja' que fue derogada en 2016 con el visto bueno gubernamental que autorizó tener hasta dos niños en una familia.

Esta política, a su vez, tampoco está vigente, al conocerse los datos estadísticos del último censo. Las autoridades la relajaron a finales de mayo de este año, permitiendo a las parejas casadas tener hasta tres hijos.