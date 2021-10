Iñaki Williams consigue el récord de más partidos consecutivos jugados en la historia de la liga española de fútbol

El futbolista Iñaki Williams se ha convertido este viernes en el jugador que más partidos consecutivos ha disputado (203) en la historia de la liga española de fútbol, según un comunicado publicado en la página web de su equipo, el Athletic Club.

2⃣0⃣3⃣ 𝗜 𝗡̃ 𝗔 𝗞 𝗜 𝗪 𝗜 𝗟 𝗟 𝗜 𝗔 𝗠 𝗦 @Williaaams45 se convierte en el jugador que más partidos consecutivos ha disputado en la historia de @LaLiga 🔗 https://t.co/b7yEL5jB2O#AthleticAlavés#Williams203 🦁 pic.twitter.com/LDtzyVDFC7 — Athletic Club (@AthleticClub) October 1, 2021

Tras jugar un encuentro de La Liga en casa ante el Deportivo Alavés, el delantero de ascendencia ghanesa ha superado a Juanan Larrañaga (202 encuentros), que consiguió esa marca en la temporada 1991-1992 con la Real Sociedad.

"Todavía no soy muy consciente de haberlo hecho, pero es para estar orgulloso y contento. Son hitos que no se consiguen todos los días", declaró Williams, que lleva sin perderse un partido con 'Los Leones' desde abril de 2016. "Hasta los 300 o así no pienso parar. Soy exigente conmigo mismo y soy de Bilbao", añadió.

