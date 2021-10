El proyecto de NFT Iconics ha defraudado a los inversores por más de 130.000 dólares

El proyecto de NFT Iconics basado en Solana ha defraudado a los inversores por más de 130.000 dólares, informa CoinMarketCap.

Este jueves se celebró una preventa en la que compraron 2.000 token no fungibles. No obstante, en vez de NFT, los clientes recibieron solo emojis y no arte.

El proyecto fue obra de un desconocido artista digital de 17 años y debía representar 8.000 bustos de figuras 3D. Tras el fracaso de las ventas, el canal de Iconics en Discord se desconectó y su cuenta oficial de Twitter también fue eliminada.