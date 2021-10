Exvocera de la Casa Blanca revela que Trump preguntó a Erdogan si había visto la película 'Expreso de medianoche'

Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, ha revelado en su libro 'I'll Take Your Questions Now' ('Responderé ahora a sus preguntas', en español) que durante una reunión con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, el expresidente estadounidense Donald Trump preguntó de repente si alguien de ellos había visto la película 'Expreso de medianoche', informa The Guardian que ya tuvo acceso a la publicación.

El film que mencionó en ese entonces el exmandatario relata la historia de un joven estadounidense encarcelado en Turquía y sometido a palizas y agresiones sexuales. "Esa es una película oscura para ustedes", habría dicho Trump.