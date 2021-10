Encuesta: el 65 % de estadounidenses creen en extraterrestres

En 1947, un objeto volador no identificado se estrelló a unos kilómetros de Roswell en el estado de Nuevo Mexico (EE.UU.). Desde entonces, la ciudad se ha considerado la capital mundial del fenómeno ovni.

Cada año, miles de personas llegan hasta el lugar y el interés se ha renovado durante 2021 debido al último informe del Pentágono en el que admitió la existencia de fenómenos aéreos cuya causa u origen no pueden explicar.

Aunque Roswell es un municipio de tan solo 50.000 habitantes es bastante conocido a nivel internacional y a menudo está lleno de curiosos turistas.

Chuck, el dueño de una de las tiendas más concurridas de la localidad, comenta que ha conocido personas provenientes de varios países. "He conocido a gente de todo el mundo: Japón, China, Australia, Inglaterra. Recuerdo a una pareja que tenía un marcado acento ruso y cuando dijeron quiénes eran y de dónde venían, nunca había oído hablar de ese país".

El peregrinaje lleva celebrándose hace décadas, desde el incidente ocurrido en 1947, cuando el objeto desconocido se estrelló en un rancho cercano. Lo que se describió en un principio como un platillo volador, después fue desmentido por el Ejército, que desde entonces ha dado diferentes versiones de lo ocurrido.

Quienes siguen la narrativa oficial creen que fue un proyecto secreto posteriormente desclasificado producto de la Guerra Fría. Para los ufólogos y sus fieles, no son más que tapaderas gubernamentales al descubrimiento de una nave alienígena e incluso cuerpos extraterrestres.

Jhon Kasanovich, uno de los asistentes a la peregrinación, asegura haber visto cosas. "Cuando estaba en tercer grado, estaba afuera jugando fútbol, vi una gran luz que estaba sobre el parque donde vivía y corrí, y volví al día siguiente, y había un gran anillo en el césped. Nadie pude explicarme qué era", comentó.

La fiebre por los ovnis en Roswell está en todas partes, incluso, puede encontrarse iconografía extraterrestre en la bandera y el emblema de la ciudad. La verdad está ahí fuera, dicen los creyentes, sin embargo, para los escépticos la verdad es que ser la meca mundial de los extraterrestres supone uno de los principales sustentos económicos de la zona.

No en vano, el último festival internacional de los ovnis ha dejado, en apenas cuatro días, la visita de 20.000 personas y un impacto económico de medio millón de dólares, según los organizadores, aunque otras fuentes creen que ha sido menor debido a la pandemia. Sin embargo, son cifras significativas que en la ciudad atribuyen, en buena parte, al interés renovado fruto del último informe del Pentágono sobre este tema, publicado el pasado 25 de junio.

En el reporte, EE.UU. vuelve a asegurar que no ha encontrado evidencia de tecnología alienígena en más de un centenar de incidentes analizados, pero tampoco ha podido descartarla.

Las posibles explicaciones van desde basura aérea, fenómenos atmosféricos, hasta sistemas de potencias adversarias como China o Rusia. No obstante, han mantenido un anexo sin desclasificar.

El informe de nueve páginas "esencialmente no dijo nada que no hubiésemos sabido y [que] el público en general también lo supiera. Entonces, no es nada", sostuvo Frank Kimbler, profesor asociado de ciencias del aire. "Ahora, me encantaría ver lo que han devuelto al Congreso. Había una parte secreta y me encantaría ver esa parte. Ahora bien, ¿por qué hay una parte secreta? Esa es mi mayor pregunta", cuestionó el experto.

Por su parte, Donald Schmitt, investigador y autor de 'best sellers', menciona que ya habían "predicho que no sería nada. Que no iban a admitir ningún detalle sobre la realidad del fenómeno, pero una cosa que sí fue muy crucial que mencionaron es que es real. Que el fenómeno ovni es real". Además, "quitaron el estigma, ya no podemos reírnos de esto. Tal y como puedo decir abiertamente que lo estamos investigando tanto como ellos", agregó.

Según una encuesta realizada durante los días previos a la publicación del informe, aproximadamente el 65 % estadounidenses creen en los extraterrestres. Sin embargo, la mayoría no consideran que los ovnis supongan una gran amenaza a la seguridad nacional. Mientras, un notable 51 % está convencido de que los incidentes reportados por el Ejército son una probable evidencia de que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta.