Trump afirmó que no puede hacerse vegano porque esto "interfiere con la química del cuerpo", revela su exsecretaria de prensa

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no podría hacerse vegano porque este tipo de dieta "interfiere con la química del cuerpo", según revela un fragmento del nuevo libro 'I'll Take Your Questions Now' ('Responderé ahora a sus preguntas') escrito por Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca desde 2019 hasta 2021.

Según relata la autora, en 2019, un joven activista de 9 años, conocido como Vegan Ethan, retó a Trump en público a que se hiciera vegano por un mes para que Million Dollar Vegan, una organización sin fines de lucro, donara un millón de dólares a los veteranos.

En otra ocasión, Grisham, que era en ese momento la directora de comunicaciones, preguntó en broma al entonces presidente si alguna vez podría asumir el reto, ya que recaudaría una suma significativa para una buena causa.

"Sé que le gustaban sus filetes y hamburguesas con queso pero un mes no parecía mucho tiempo", escribe Grisham.

No obstante, la autora asegura que la respuesta de Trump fue rápida y tajante.

"No, no. Interfiere con la química del cuerpo, tu cerebro", se negó Trump. "Y si pierdo incluso solo una célula cerebral, estamos jodidos", añadió.

El libro, que saldrá a la venta el 5 de octubre, arroja luz sobre los pormenores de la presidencia y personalidad del exmandatario estadounidense.