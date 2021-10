Reportan que cinco jugadores de la selección de Inglaterra se niegan a vacunarse contra coronavirus (con uno guiado por "teorías de la conspiración")

En particular, tres de los integrantes, que ponen en duda la necesidad de inmunizarse contra el virus, jugaron "papeles estelares" este verano durante la Eurocopa 2020.

Al menos cinco futbolistas de la selección de Inglaterra se niegan a vacunarse contra el coronavirus, lo que podría excluirlos de la eventual participación en el Mundial de 2022 en Catar, según reveló este sábado The Sun.

El medio precisó, citando a una fuente anónima, que tres de los integrantes, que ponen en duda la necesidad de inmunizarse contra el virus, jugaron "papeles estelares" este verano durante la Eurocopa 2020.

Además, uno de los rebeldes supuestamente está seguro de que es muy "joven y [está] en forma" como para que el virus le afecte, mientras que otro parece guiarse por "teorías de la conspiración", considerando que la inoculación es una herramienta con la que los gobiernos espían a los ciudadanos. El resto de los implicados tienen una actitud negativa hacia la vacunación debido a la presión por parte de sus parejas.

Por su parte, el secretario de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, lamentó la noticia e instó a los reticentes a recibir sus dosis. "Yo sólo diría a estas personas, sean futbolistas, sean quienes sean... que las vacunas están funcionando", afirmó el funcionario en una entrevista a The Times Radio, citada por The Independent.

Entretanto, si estas conjeturas son ciertas y estos deportistas siguieran determinados a no vacunarse, la selección inglesa podría perder a algunos de sus futbolistas para el Mundial de 2022 en Catar. Y es que el mes pasado el portal especializado The Athletic informó sobre las supuestas intenciones de las autoridades cataríes de prohibir la entrada a los jugadores no vacunados.