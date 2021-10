Se cierra una central eléctrica en Alemania debido a la escasez de carbón

La compañía alemana Steag GmbH ha cerrado esta semana su central eléctrica de Bergkamen-A, en el oeste del país europeo, debido a la escasez de carbón, informa Bloomberg citando una carta de la empresa enviada por correo electrónico.

Según Daniel Muhlenfeld, el portavoz de Steag, la firma se enfrenta tanto a la escasez de materias primas como a los problemas logísticos. "Hay una fuerte demanda de carbón 'per se' y, en segundo lugar, hay una fuerte demanda de transporte por barcaza. Y como Bergkamen no tiene conexión ferroviaria, aquí no hay alternativas logísticas", destacó Muhlenfeld.

El cierre de la central se produce ante la crisis energética en Europa.