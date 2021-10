Una denuncia por violación durante un 'reality show': el nuevo escándalo que sacude al cantante de funk brasileño Nego do Borel

Las acusaciones persiguen a Nego do Borel, un famoso cantante brasileño de funk de 29 años. El último escándalo que le ha salpicado ha sido en un 'reality show', A Fazenda 13, del que fue expulsado en septiembre por supuestamente violar a la modelo Dayane Mello, de 32 años.

Los hechos ocurrieron a finales de septiembre tras una fiesta con mucho alcohol que celebraron los concursante del programa. Tras terminar la fiesta, la modelo, visiblemente borracha, se acuesta en la cama del cantante. Otros participantes insisten en que se vaya a su cama, pero ella se niega. Ambos se esconden debajo del edredón. Las luces se apagan y en varias ocasiones se escucha a Dayane pedir al cantante que pare: "Para con eso, Nego", "Nego, tengo una niña. No puedo. ¿Entiendes? , no puedo".

En las redes sociales, se inició inmediatamente una campaña para pedir la expulsión de Nego con las etiquetas 'No es no', 'Violación no' y 'Violación en la Record', en referencia a la cadena donde se emite el programa.

La modelo fue interrogada por los responsables del 'reality show'. Dayane dijo que fue consciente de que "durmieron abrazados" y que no hizo nada que no quisiese. Sin embargo, luego aseguró no recordar que sus compañeros le pidieron que se fuera a su cama o decirle a Nego que tenía una hija.

El caso de Nego Do Borel demuestra que evidentemente un programa no es un espacio de reinserción Un agresor de mujeres no deja de ser un agresor de mujeres entrando a un programa de televisión y menos sintiéndose protegido por todo el mundo Ese hombre debería estar en la cárcel — Paula🍷 🇨🇱🌋🌈🐬 (@Gayane_Mello) October 2, 2021

Nego do borel ha violado a su compañera de reality, Dayane Mello, la cual sigue en la casa sin poder tener contacto con su familia, no le cuentan lo sucedido y no ha visto a ningún médico. A que cojones estamos jugando??? https://t.co/PVBqGOR3jK — Concha Armesto (@ConchaArmesto) September 28, 2021

Tras analizar las imágenes y escuchar a la modelo –muy conocida en Italia por su participaron en ese país en el 'reality' Gran Hermano–, la dirección decidió expulsar a Nego del concurso.

La abogada de Dayane denunció al artista por crimen sexual y la Policía investiga el caso. "La abogada de la víctima compareció en el distrito policial y relató los hechos, además de presentar un 'pendrive' con las imágenes de lo ocurrido (...) se conservarán otros detalles para garantizar la autonomía del trabajo policial", detallaron las autoridades.

[🚨IMPORTANTE🚨] Declaración de Bella Borges abogada que lleva las causas anteriores contra Nego Do Borel y quién desde hoy integra oficialmente el equipo de jurídico de Dayane Quienes están pidiendo atención médica, jurídica y seguimiento psicólogo para Dayane #Mellospic.twitter.com/hu3JDSgdPG — MELLOS LATINOHISPANAS 🍷 (@HispanasMellos) September 27, 2021

Por su parte, el equipo legal de Nego pidió "no sacar conclusiones". "Estamos a favor de que se haga justicia, pero pedimos que se eviten los juicios sin pruebas o basados en pequeños cortes de internet", señalaron los abogados, que aseguraron que demostrarán "toda su inocencia una vez más".

Y es que no es la primera acusación de este tipo contra el artista. En enero, fue acusado de violencia doméstica por su expareja, la modelo Duda Reis. "Me manipulada mucho, tenía mucho miedo [de él] y me amenazaba", explicó en un video en las redes. Unos meses después, otra exnovia del cantante, la modelo Swellen Sauer, también le acusó de violencia doméstica. El artista niega las acusaciones.

Nego niega los hechos

Ya fuera del programa, Nego publicó un video desde su casa defendiéndose. "Hasta ahora no entiendo porque estoy aquí en mi casa (...) Dormí al lado de una persona que, sí, estaba alcoholizada. Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo", comenta.

Y continúa: "Cuando una mujer está alcoholizada y dice 'no, es no' y 'sí, también es no'. Pueden ver en el video que cuando ella me dice 'no', me voy a dormir. No hicimos nada más".

Después, amenaza con suicidarse. "Hermano, voy a terminar quitándome la vida. No estoy mintiendo (...) Quiero saber qué hice para merecer tanto odio (...) Estoy aquí dentro de casa, siendo prejuzgado por la gente en internet, de Brasil. Vamos a esperar a que la Policía investigue todo", dice, mientras asegura que está "deprimido, herido, mal".

El domingo, la madre del cantante intentó convencerle para que no abandonase el apartamento, pero él no obedeció y se marchó. Alarmada, la mujer denunció su desaparición. La Policía lo encontró este martes con dos mujeres en un motel en la zona norte de Río de Janeiro.