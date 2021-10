El legendario inversor Bill Miller compara al oro con una carroza y al bitcóin con un Ferrari

El famoso inversor Bill Miller ha enfatizado sus expectativas alcistas sobre el bitcóin, comparando a la principal criptomoneda con un Ferrari y al oro con una carroza tirada por caballos.

En una entrevista virtual concedida en el marco del foro Forbes/SHOOK Top Advisor Summit en Las Vegas (EE.UU.), el empresario de 71 años abordó las despectivas declaraciones sobre el bitcóin emitidas por el director de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, así como las restricciones contra la criptodivisa en China y su incierto futuro regulatorio en EE.UU., informa Forbes.

Miller, conocido por batir al índice S&P 500 anualmente durante 14 años, se abrió al bitcóin en 2017 cuando su empresa invirtió el 5 % de sus fondos en el 'oro digital'. Miller recordó su última gran adquisición que tuvo lugar a inicios de año, cuando el valor del bictóin se desplomó desde más de 60.000 dólares hasta unos 30.000.

En una entrevista publicada por Axios este lunes, Jamie Dimon, criticó el bitcóin por carecer de valor intrínseco y que la moneda debe ser regulada por las autoridades.

En otra entrevista, con The Times of India, publicada el 22 de septiembre, el director admitió que el precio del bitcóin podría dispararse 10 veces durante los siguientes cinco años, pero no por el valor real sino por la especulación, ya que este proceso "sucede en cualquier mercado alrededor del mundo, incluyendo países comunistas".

Bill Miller, a su vez, dijo a CNBC en abril pasado que acepta el apodo del bitcóin como 'el oro digital', agregando que la criptomoneda es aún más conveniente para usar que el metal precioso, ya que es fácil de transferir a cualquier parte del mundo utilizando únicamente un teléfono inteligente.

Su fondo Miller Value Partners, actualmente con 16 empleados y 3.600 millones de dólares en gestión, fue uno de los mejores fondos de cobertura en 2019 al generar el 119 % de ganancias.

El precio del bitcóin ha superado este martes los 50.000 dólares por primera vez desde el pasado 7 de septiembre, según datos del portal CoinDesk.

