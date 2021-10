"Fuera, fuera": Abuchean en el aeropuerto al diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña por no usar cubrebocas (VIDEO)

"Ni así me obligarán a amordazarme", escribió el legislador en su cuenta en Twitter tras el incidente.

El diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, fue abucheado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por no usar tapabocas.

"Fuera, fuera", se escucha en uno de los videos que circularon en las redes sociales, donde se ve al legislador esperando por su maleta en la cinta de equipajes.

Uno de los presentes le reprocha que no haga uso del cubrebocas solo "porque es una autoridad".

En otro video se ve al diputado discutiendo con la misma persona que le hizo el reclamo, quien le dice: "No se me acerque porque no trae cubrebocas".

Tras este hecho, Fernández Noroña comentó en su cuenta en Twitter que "no es obligatorio usar el cubrebocas en México".

"Sabía que iban a iniciar una enésima campaña de denuesto en mi contra con un video sin su contexto. Pero ni así me obligarán a amordazarme", añadió en otro trino.

Sabía que iban a iniciar una enésima campaña de denuesto en mi contra con un video sin su contexto. Pero ni así me obligarán a amordazarme. Además, estamos cerca de dejar atrás todo esta necedad. #20denoviembre. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 4, 2021

El legislador también consideró que la población está "cerca de dejar atrás toda esta necedad".

En su cuenta en Twitter, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene fijado un tuit del pasado 28 de septiembre en el que dice: "¡No bajes la guardia! Recuerda que el uso del cubrebocas es obligatorio en todas nuestras instalaciones".

No es la primera vez que Fernández Noroña tiene problemas por negarse a usar el tapabocas. En enero pasado, acudió a Venezuela para asistir a la instalación de la nueva Asamblea Nacional, sin embargo, no fue al acto luego de enterarse que tenía que llevar la mascarilla.

En mayo de 2020, en plena situación compleja por el coronavirus, el legislador cuestionó el uso del cubrebocas, señalando que se trataba de "una medida absurda, ridícula e ineficiente".