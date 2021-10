Biden afirma haberse puesto de acuerdo con Xi Jinping en cuanto concierne a Taiwán

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró este martes haber llegado con su homólogo chino, Xi Jinping, a un compromiso sobre Taiwán.

"He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo, cumpliremos con el acuerdo de Taiwán. […] Dejamos en claro que no creo que deba hacer otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo", dijo el mandatario a los periodistas, sin precisar de qué acuerdo se trataría.