La atmósfera de Plutón está desapareciendo lentamente, mientras el planeta se aleja del Sol

Los gases que rodean a Plutón están desapareciendo, convirtiéndose en hielo a medida que el planeta se aleja del Sol y haciendo que su atmósfera –compuesta en gran parte de nitrógeno con pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono– se esfume lentamente, sugiere un reciente estudio, realizado por un grupo de científicos del Instituto de Investigación del Suroeste (EE.UU.). Los resultados de la investigación se presentaron este lunes en la 53ª Reunión Anual de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Según detalló el investigador Eliot Young, la misión espacial no tripulada de la NASA, New Horizons, obtuvo un "excelente perfil de densidad a partir de su sobrevuelo del 2015" por Plutón, consistente con que la atmósfera masiva del planeta enano se duplica cada década. "Pero nuestras observaciones del 2018 no muestran que esa tendencia continúe desde el 2015", agregó. La evaluación se realizó mediante lo que se conoce como 'ocultación': usaron una estrella lejana como luz de fondo para que los telescopios de la Tierra echen un vistazo a lo que ocurre en Plutón. Se trata de una técnica de observación probada y utilizada ampliamente en astronomía

La atmósfera de Plutón se crea a partir del hielo vaporizado en la superficie, con pequeños cambios de temperatura que conducen a cambios significativos en la densidad aparente de la atmósfera. En la actualidad, el planeta enano tarda 248 años terrestres en realizar una órbita alrededor del Sol, llegando a acercarse hasta 30 unidades astronómicas de la estrella, es decir, 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Sin embargo, esa distancia es cada vez mayor, lo que deja a Plutón con menos luz solar y temperaturas más bajas, aunque, hasta el 2018, su presión superficial y su densidad atmosférica seguían aumentando. Los científicos lo atribuyeron a un fenómeno conocido como 'inercia térmica'.

"Una analogía de esto es la forma en que el Sol calienta la arena en una playa", explicó la investigadora Leslie Young. "La luz solar es más intensa al mediodía, pero la arena sigue absorbiendo el calor a lo largo de la tarde, por lo que está más caliente al final de la tarde". La persistencia de la atmósfera de Plutón sugiere que los depósitos de hielo de nitrógeno en su superficie se mantuvieron calientes gracias al calor almacenado bajo la superficie. Los nuevos datos sugieren que están empezando a enfriarse", detalló.

