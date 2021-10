Un actor francés denuncia haber sido violado por un cura cuando era niño

Laurent Martínez confiesa que el abuso continúa afectando su vida. "Me ha estado atormentando todos estos años. Realmente no estoy completamente liberado al respecto", asegura.

Laurent Martínez, actor francés, asegura haber sido violado por un sacerdote cuando tenía ocho años. Su testimonio sale a la luz tras la publicación de un informe que calcula que desde la década de 1950 al menos 330.000 menores fueron víctimas de abusos por parte de figuras con autoridad en la jerarquía eclesiástica del catolicismo en Francia.

"Comenzó durante las clases de catecismo. El cura me hacía salir con regularidad para que nos encontráramos en el pasillo, donde me besaba y me acariciaba. También me invitaba regularmente a su apartamento, donde me subía a su regazo y me ofrecía caramelos y pequeños obsequios. Y luego, un día, me llevó a su habitación", detalló el también dramaturgo al declarar para el diario Ouest-France.

Martínez cuenta que habló de lo sucedió con sus padres, quienes alertaron a la diócesis. Luego el clérigo fue trasladado a otro lugar. En su familia nunca volvieron a tocar el asunto pero, aunque sus padres lo dieron por cerrado, Laurent confiesa que continúa afectando su vida. "Me ha estado atormentando todos estos años. Realmente no me siento completamente liberado al respecto", comentó a Sky News.

Martínez asegura que lo que vivió le produjo dificultades para constituirse emocional y sentimentalmente. La sensación de vergüenza y culpa que sentía afectaron por mucho tiempo sus relaciones con las mujeres y le provocaron una terrible aprensión hacia el sexo, al que veía como "algo prohibido".

El actor afirma que nunca intentó encontrar al sacerdote que lo violó y jamás volvió a tener noticias de ese hombre. Lo recuerda como una persona bastante mayor, por lo que supone que ya esté muerto. Entre tanto, reitera que no se siente aún "completamente liberado", pero está en ese proceso a través de una obra de teatro que escribió sobre el abuso sufrido, titulada '¿Perdón?', que está siendo presentada en Francia.

Con respecto al reporte publicado este martes por la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase), Martínez cree que llega "definitivamente demasiado tarde", pero considera que la Iglesia "tiene que rendir cuentas ahora" y responsabilizarse "de todo lo que se ha hecho durante estos años".

El papa Francisco manifestó este miércoles su "vergüenza", en lo personal y por la Iglesia católica, ante la magnitud de los abusos sexuales, y pidió a los obispos y superiores religiosos que tomen todas las acciones necesarias "para que no se repitan dramas similares". Asimismo, llamó a los católicos de Francia a que asuman sus responsabilidades, "para que la Iglesia sea un hogar seguro para todos".