La ex directora ejecutiva de Pepsi afirma que "nunca" ha pedido un aumento de salario y explica por qué

La ex directora ejecutiva de PepsiCo, Indra Nooyi, confesó la semana pasada en una entrevista con The New York Times Magazine que nunca ha pedido un aumento de salario porque lo considera algo "vergonzoso".

"Nunca, nunca he pedido un aumento", señaló Nooyi. "Lo encuentro vergonzoso. No puedo imaginarme trabajando para alguien y decir que mi salario no es suficiente", explicó. Incluso afirmó que una vez rechazó una proposición de aumento en un momento en el que su empresa atravesaba dificultades económicas: "Nunca he pedido a mi consejo de administración darme más dinero. De hecho, un año el consejo me dio un aumento y dije: 'No lo quiero.' Me dijeron: '¿Por qué no?'. Fue justo después de una crisis financiera y dije: 'No quiero el aumento.'"

Indra Nooyi, quien fue directora ejecutiva de PepsiCo de 2006 a 2018, es una de las pocas mujeres que ha encabezado una compañía del S&P 500. En la lista del año pasado de los cien directores ejecutivos mejor pagados de EE.UU. solo cinco fueron mujeres.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!