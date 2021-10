"No hay pedidos sobre los que Rusia dijo que no va a suministrar": Merkel sostiene que Moscú cumple sus compromisos sobre el tránsito del gas a Europa

La canciller alemana, Angela Merkel, declaró este miércoles que Rusia cumple sus contratos sobre el tránsito del gas a Europa y preguntó si la UE hizo el número suficiente de pedidos.

La líder alemana afirmó que, según los datos que tiene, "no hay pedidos de gas sobre los que Rusia dijo: 'No les suministramos esto y no se lo suministramos definitivamente a través de la tubería ucraniana'", agregando que Moscú puede suministrar el gas solo "sobre la base de las obligaciones contractuales". "Entonces, la pregunta es: ¿Se pidió lo suficiente o es el alto precio en este momento probablemente también una razón de no pedir mucho?", cuestionó.

En ese contexto, Merkel indicó que el tema debe analizarse antes de la celebración de la cumbre de la UE en Bruselas, que se llevará a cabo entre el 21 y 22 de octubre, y ser abordado en la reunión.

El precio del gas natural en Europa empezó a dispararse el mes pasado, y esta semana la cotización de los futuros subió un 60%, hasta alcanzar este miércoles los 1.969 dólares. Sin embargo, el precio cayó al día siguiente, tras la reunión sobre el desarrollo del ámbito energético de Rusia, presidida por el líder ruso, Vladímir Putin.

Putin declaró que es necesario estudiar la posibilidad de aumentar los volúmenes de gas en el mercado, destacando que hay que hacerlo "con cuidado", ya que un revuelo especulativo no servirá para nada. Al mismo tiempo, el mandatario resaltó que hay que cumplir completamente las obligaciones sobre el tránsito de gas a través de Ucrania.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, destacó este miércoles que "no hay ningún papel de Rusia" en la situación del mercado europeo del gas. "Rusia ha cumplido, cumple y cumplirá" todos sus compromisos en el marco de los contratos existentes, reiteró.

