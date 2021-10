Reportan que tropas estadounidenses estarían operando en secreto en Taiwán desde hace al menos un año

Tropas estadounidenses han estado operando en secreto en Taiwán desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas militares locales, como parte de los esfuerzos para reforzar las defensas de la isla mientras aumenta la preocupación por una posible agresión china, reportan fuentes de The Wall Street Journal.

Funcionarios estadounidenses bajo anonimato revelaron que, durante el último año, cerca de 20 miembros de las unidades de operaciones especiales de EE.UU. y las tropas de apoyo han llevado a cabo la formación en tierra, mientras que marines han entrenado a las unidades marítimas en barcos pequeños.

Washington no confirmó ni desmintió el informe. No obstante, John Supple, un portavoz del Pentágono, dijo que el apoyo estadounidense a Taiwán se ha mantenido constante: "No tengo ningún comentario sobre operaciones, compromisos o entrenamientos específicos, pero me gustaría destacar que nuestro apoyo y relación de defensa con Taiwán sigue alineado contra la actual amenaza que supone la República Popular China", manifestó Supple, en un comunicado este jueves tras la publicación del informe.

La situación actual en el Estrecho

La noticia se produce días después de que el Ejército Popular de Liberación chino estableciera un nuevo récord, al enviar este lunes 56 aviones de guerra —entre ellos más de 30 cazas polivalentes J-16, 12 bombarderos H-6 y 2 aviones de combate Su-30— a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán durante un solo día.

Se trata del tercer récord de estas características en los últimos días. Pekín envió un grupo 38 aviones a la región el pasado viernes y 39 aeronaves al día siguiente, mientras que South China Morning Post detalla que 16 aeronaves fueron desplegadas el pasado domingo. De esta manera, casi 150 aviones chinos participaron en los ejercicios militares conjuntos desde el pasado viernes.

Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, advirtió en una entrevista con ABC que la isla se está preparando para la guerra con China e instó a Australia a intensificar el intercambio de inteligencia y la cooperación en seguridad: "Nos gustaría participar en intercambios de seguridad o inteligencia con otros socios de ideas afines, incluida Australia, para que Taiwán esté mejor preparada para hacer frente a la situación de guerra", señaló el ministro.

Al mismo tiempo, Wu afirmó que Taiwán acogió con satisfacción la recién anunciada asociación estratégica AUKUS entre Australia, el Reino Unido y EE.UU., así como la cumbre del Quad, alianza informal de EE.UU. y sus aliados en el Indo-Pacífico.

Por su parte, Global Times, asegura que los últimos sobrevuelos de aeronaves de Pekín, que considera a la isla como parte de su territorio, se hicieron como parte del desfile militar en conmemoración del 72 aniversario de la fundación de la República Popular de China, "es una declaración clara e inconfundible de la soberanía de China sobre la isla".

