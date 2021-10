Joan Laporta, presidente del F. C. Barcelona, sobre la salida de Messi: "Tuve la esperanza de que jugara gratis"

El presidente del F. C. Barcelona, Joan Laporta, admitió este viernes durante una entrevista con la emisora RAC 1 que pasó el verano del 2021 esperando que Lionel Messi ofreciera sus servicios de forma gratuita ante la imposibilidad del club catalán de proporcionarle el contrato.

"Sí, tuve la esperanza que a última hora Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel", puntualizó el mandatario 'azulgrana'.

Laporta confirmó que paralelamente el club consideraba reincorporar en sus filas al delantero brasileño Neymar. A su juicio, "Neymar hubiera podido generar muchos ingresos. Es un jugador de referencia". Sin embargo, reconoció que "el resultado de no ficharlo ha sido bueno".

En cuando a los resultados actuales del equipo y las críticas contra el entrenador Ronald Koeman, el presidente subrayó que continúa apoyándole. "Creo que es de justicia darle un margen. Tiene contrato en vigor y se le tiene que respetar", declaró.