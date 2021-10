Cámaras corporales captan cómo policías sacan del coche a un parapléjico y lo tiran al suelo en Ohio (VIDEO)

El Departamento de Policía de la ciudad de Dayton (Ohio) compartió este viernes un video, grabado por la cámara corporal de un agente, en el que se ve cómo con sus colegas sacaron por la fuerza a un parapléjico de su automóvil y luego lo tiraron al suelo. El incidente ocurrió el pasado 30 de septiembre.

En las imágenes se puede ver cómo dos oficiales, que no fueron identificados, ordenan al conductor, Clifford Owensby, que salga de su vehículo para que un perro lo pueda registrar en busca de drogas. El hombre les avisa que no puede salir del vehículo por su propio pie, ya que es parapléjico, y uno de los policías le dice que le ayudará a bajar. Sin embargo, este se niega hacerlo. "No, no lo hará, no me va a tocar. Definitivamente no me va a tocar", dijo. "Habrá una demanda si me pone las manos encima sin motivo, hermano", agregó.

A continuación, Owensby parece hacer una llamada telefónica y pedir a alguien que se acerque a él y filme sus interacciones con los agentes. Además, pidió a los oficiales que llamen a su supervisor antes de que estos lo desabrocharan y arrastraran por los hombros y las rastas. "¡Que alguien me ayude, que alguien me ayude!", gritó el hombre, mientras los policías lo presionaban contra el pavimento, y uno de ellos le puso la rodilla en la espalda. "¿Pueden llamar a la Policía de verdad, por favor?", agregó.

Ya que el video fue editado por las autoridades, no está claro qué ocurrió antes y después del incidente.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Reacciones

Jerome A. Dix, presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Dayton, declaró que los oficiales pidieron conformidad y dijeron que se ofrecieron a "ayudar" a Owensby cuando les informó que era parapléjico. Agregó que el conductor "continuó siendo verbalmente no obediente", lo que intensificó la respuesta de los oficiales, recoge NBC News.

"Los agentes siguieron la ley, su formación y las políticas y procedimientos del Departamento", señaló. "A veces el arresto de individuos no obedientes no es bonito, pero es una parte necesaria de la aplicación de la ley para mantener la seguridad pública, que es una de las ideologías fundamentales de nuestra sociedad", añadió.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Nan Whaley, subrayó en un comunicado que el video le "preocupa mucho". "No importa dónde vivas o qué aspecto tengas, todo el mundo merece ser tratado con dignidad y respeto cuando trata con la Policía de Dayton", apuntó, agregando que el incidente está bajo investigación. "Dayton sigue comprometida con nuestro proceso de reforma policial en curso, dirigido por la comunidad, para proporcionar transparencia en situaciones como esta", concluyó.

Mientras, el propio Owensby denunció este lunes a Dayton Daily News que sufrió raspones al ser sacado del vehículo. "Siento que ni siquiera me respetan como ciudadano", dijo.