"Un enemigo menos": Una diputada del partido gobernante en el Parlamento ucraniano se alegra de la muerte de otro legislador

Tras la escandalosa declaración, Galina Tretiakova destacó que "va a llorar solo" por la muerte de los miembros de su partido y pidió que "no apelen a su esencia humanitaria".

Galina Tretiakova, diputada de la Rada Suprema —Parlamento de Ucrania—, se encuentra en el foco de un escándalo después de alegrarse de la muerte del miembro del partido Por el futuro, Antón Poliakov, que falleció este viernes.

"Para mí, un enemigo menos. Por eso todo está bien. Debe haber una investigación", escribió Tretiakova, que pertenece al partido gobernante Servidor del pueblo y es la jefa del Comité de Política Social en la Rada, en un chat de la fracción parlamentaria del partido en WhatsApp, recogen medios locales.

Posteriormente, Tretiakova escribió otro mensaje sobre la muerte de Poliakov y pidió que "no apelen a su esencia humanitaria". "No estuve en una relación con él. Y voy a llorar solo por los servidores del pueblo [refiriéndose a los miembros de su partido]", afirmó.

Mientras tanto, el presidente de la Rada Suprema, Ruslán Stefanchuk, declaró que una carta fue enviada al Comité de Reglamento y Ética de Diputados para apartar a Tretiakova de las reuniones del órgano y cesarla del cargo de jefa del Comité de Política Social. Al mismo tiempo, el presidente del partido Servidor del pueblo, Alexánder Korniyenko, afirmó que van a discutir en la agrupación cuál sería la responsabilidad política que Tretiakova tendrá que asumir.

No es la primera vez que Tretiakova está en el centro de un escándalo debido a sus declaraciones. En junio del 2020, dijo que niños de muy baja calidad nacen en las familias que reciben ayuda financiera del Estado. Manifestó que un expolítico británico propuso esterilizar a las personas que quieren obtener ayuda del Estado y mencionó al ex primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, que —según sus palabras— esterilizaba a las mujeres que no tenían educación superior. Las declaraciones provocaron críticas en la sociedad, pero Tretiakova siguió ocupando su cargo.