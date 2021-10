Tyson Fury tacha de "mal perdedor e idiota" a Deontay Wilder porque se negó a "mostrarle respeto" tras su derrota

El boxeador británico Tyson Fury tachó de "mal perdedor e idiota" a su rival estadounidense Deontay Wilder porque se negó a mostrarle "respeto" tras la derrota que sufrió durante el combate que se celebró la noche de este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Fury afirmó que se acercó a Wilder después del combate. "Dije: 'Bien hecho' y dijo: 'No quiero mostrar deportividad ni respeto'. Dije: 'No hay problema'. Me sorprendió mucho. Un mal perdedor. Un idiota", relató Fury a BT Sport.

"Para ser un luchador 'top' tienes que mostrar agallas y respeto y él no pudo hacerlo esta noche", añadió.

Por su parte, Wilder declaró que "hizo todo lo que pudo, pero no era lo suficientemente bueno". "No estoy seguro de lo que pasó. Sabía que [Fury] hizo ciertas cosas en el entrenamiento y también sabía que no llegó a 277 libras (más de 125 kilógramos) para ser un bailarín de ballet", dijo, citado por medios locales, agregando que Fury llegó para "presionarlo, darle una paliza y maltratarlo y tuvo éxito".

El 'rey gitano' derrotó a su oponente con un nocaut en el 11.° asalto a pesar de haber sido enviado a la lona dos veces en el cuarto 'round'. La revancha entre ambos boxeadores se aplazó varias veces por diferentes razones, entre ellas la pandemia del coronavirus.

Con este enfrentamiento en Las Vegas culminó la trilogía entre estos dos campeones que comenzó en el 2018. Ese primer combate terminó con un controversial empate, pues muchos espectadores opinaban que el británico fue el ganador. Se midieron nuevamente el 22 de febrero de 2020 y en esa ocasión Wilder perdió el título de la WBC.