"Yo no instigué la división": Paul McCartney revela quién fue el responsable de la polémica ruptura de The Beatles

La separación, hace más de 50 años, de The Beatles, considerado por muchos con el grupo más influyente de la historia de la música, ha sido hasta el día de hoy motivo de debate. Recientemente, Paul McCartney, exintegrante del mítico cuarteto de Liverpool, desempolvó el tema y aseguró que, a diferencia de lo que algunos creen, él no fue el responsable de la desintegración de la banda.

"Yo no instigué la división. Lo hizo nuestro Johnny [John Lennon]", dijo el polifacético músico, citado por The Guardian, en un adelanto de su entrevista para el programa de BBC Radio 4 'This Cultural Life', que saldrá al aire el próximo 23 de octubre.

En sincero diálogo con el periodista y locutor John Wilson, McCartney reiteró que el principal impulsor de la ruptura de The Beatles fue Lennon. "John entró un día y dijo: 'Me voy de The Beatles'. ¿Eso provoca la división, o no?'", reveló. Asimismo, cuenta que la confusión sobre el final de la banda se agudizó aún más porque su mánager de ese entonces, Allen Klein, les pidió a los cuatro integrantes que se mantuvieran callados hasta que él concluyera una serie de acuerdos comerciales. "Fue extraño porque todos sabíamos que era el final de The Beatles, pero no podíamos simplemente irnos", relata.

Finalmente, Paul "estaba harto" de esconder el secreto y en 1970 le dijo a la prensa que The Beatles ya no existían. Posteriormente, fue acusado de estropear la dinámica de la agrupación cuando, a principios de 1971, demandó a sus compañeros por la disolución contractual de la banda y pidió que sus abogados resolvieran las disputas. "Tuve que pelear y la única forma en que podía pelear era demandar a los otros Beatles, porque iban con Klein. Y me lo agradecieron años después. Pero yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny cuando un día vino y dijo: 'Me voy del grupo'", recalcó.

Por otro lado, McCartney no responsabiliza del fin de The Beatles a Yoko Ono, segunda esposa de Lennon, quien con frecuencia ha sido culpada de provocar desarmonía en su interior. Al mismo tiempo confiesa que ese fue el "periodo más difícil" de su vida, no solo porque cree que en ese entonces el grupo estaban creando "cosas bastante buenas", sino porque su vida giraba alrededor del cuarteto. "Era mi banda, era mi trabajo, era mi vida, así que quería que continuara", destaca.

