"Tengo más anticuerpos que los que se han vacunado": Bolsonaro se enfada porque no le permiten ver un partido de fútbol

"Quería ver el partido del Santos y me dijeron que tienes que vacunarte", explicó el mandatario brasileño.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo en una conferencia de prensa el domingo que no se le permitió asistir al partido que ese mismo día disputaron el Santos y el Gremio porque el club local no permitió la entrada al estadio Vila Belmiro a los seguidores no vacunados, informa el sitio web del diario Metrópolis.

El partido fue el primero en jugarse con público desde el inicio de la pandemia de covid-19, pero el Santos insistió en que solo permitiría el acceso al estadio de personas vacunadas o que presentaran una prueba de PCR negativa. "Quería ver el partido del Santos y me dijeron que tienes que estar vacunado", explicó Bolsonaro.

El mandatario brasileño, que se desplazó hasta Santos desde la vecina ciudad de Guarujá, donde estaba pasando el fin de semana, dijo no entender las reglas del club albinegro. "Tengo más anticuerpos que los que se pusieron la vacuna", agregó. Negándose a vacunarse el mandatario afirmó que tenía anticuerpos porque ya había contraído la covid-19.