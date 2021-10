El campeón sudamericano de natación, Jorge Iván del Valle, protesta contra el Gobierno colombiano durante un torneo en EE.UU. y su tuit se hace viral

El galardonado nadador colombiano Jorge Iván del Valle protestó contra el Gobierno de Iván Duque y las fuerzas de seguridad durante los juegos Nacionales Máster de Natación, en EE.UU., y su mensaje se viralizó en redes sociales.

Así, este sábado el deportista se mostró públicamente con una pancarta pintada en inglés, que decía: "El Ejército colombiano bombardea y mata niños, la Policía asesina a jóvenes manifestantes y el Gobierno colombiano es apoyado por el narcotráfico". Además, en su cuerpo se lee: "En Colombia estamos siendo masacrados".

La imagen, publicada por el competidor en su cuenta de Twitter, se compartió más de 6.700 veces, recibió más de 20.000 'likes' y unos 1.400 comentarios. "Por los que ya no pueden alzar su voz. Nosotros no nos callaremos", escribió del Valle en su posteo.

Por los que ya no pueden alzar su voz. Nosotros no nos callaremos. ✊🏾Que aquí en Estados Unidos durante los Nacionales Máster de Natación sepan lo que está pasando en Colombia. #NosVemosEnElAgua 🏊🏽‍♂️💦 pic.twitter.com/Uk1OxekmBY — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) October 9, 2021

"Por ser deportista no tengo que callarme"

Igualmente, este no fue su único mensaje crítico: "Hoy la Policía no me sacó a la fuerza como lo hicieron en Cartagena, en los Juegos Nacionales del 2019", repasó en otro tuit. Y siguió: "Por ser deportista no tengo que callarme o acomodarme".

Con miedo o sin el, tenemos que ir de frente ante cualquier injusticia o situación que sea contraria a nuestros principios, valores y creencias. Por ser deportista no tengo que callarme o acomodarme. Aquí más fuertes que nunca. ✊🏾❤️‍🔥 #NosVemosEnElAgua 🏊🏽‍♂️ — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) October 9, 2021

Jorge Iván del Valle es campeón sudamericano en la categoría máster de natación, bajo la modalidad de carreras y aguas abiertas.

Su mensaje de protesta se produjo tras un bombardeo de las Fuerzas Armadas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que habrían muerto cuatro menores en el departamento del Chocó. En el 2020, también había repudiado una masacre de niños en el departamento de Nariño.

Asimismo, en abril de este año hizo pública una posible agresión y amenazas en su contra por parte de un tercero. Por esos días, afirmaba que la Fiscalía General de la Nación no tomaba su denuncia, mientras pedía protección para él y su familia: "Necesito irme de Colombia ya", decía.

De manera reciente, este nadador se había quedado sin patrocinadores, presuntamente, por hacer públicas sus críticas contra el Gobierno. Entonces, lanzó una campaña para sumar seguidores en sus redes y así ayudar a costear su participación en el torneo de EE.UU., donde finalmente pudo competir.

Entre sus últimas publicaciones, se destaca una foto con todas las medallas obtenidas en el país norteamericano: "Cuando soñamos en grande, grandes cosas suceden", concluyó.

Hoy terminaron las competencias en 🇺🇸 me voy feliz con los resultados, porque más allá de las medallas, como deportista, la misión es inspirar a más 👦🏽 y 👧🏽 a cumplir sus sueños, porque cuando soñamos en grande, grandes cosas suceden #NosVemosEnElAgua🏊🏽‍♂️ 2 🥈🥈 1 🥉 1 4to y 2 5tos pic.twitter.com/cx0343Kxol — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) October 11, 2021

Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos.